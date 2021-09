Και επίσημα εστιάτορας θα γίνει ο Eminem, ο οποίος πρόκειται να ανοίξει στις 29 Σεπτεμβρίου ένα εστιατόριο με τίτλο “Mom’s Spaghetti”, σύμφωνα με την εφημερίδα Detroit News. Ο τίτλος του εστιατορίου είναι φυσικά μια αναφορά στο χιτ του ράπερ με τίτλο “Lose Yourself”, που κυκλοφόρησε το 2002, και πιο συγκεκριμένα στους στίχους του: “His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy /There’s vomit on his sweater already, mom’s spaghetti”.

Το άνοιγμα του καταστήματος έγινε γνωστό μέσα από σποτ στην τηλεόραση του Detroit, ενώ πρόκειται για ένα diner που θα προσφέρει noodle- and marinara-focused πιάτα, όπως spaghetti sandwiches και το κλασικό spaghetti με κεφτέδες. Στο κατάστημα θα υπάρχει φυσικά και Eminem merchandise.

Πέρα από το εστιατόριο, ο Eminem πρόκειται σύντομα να εμφανιστεί στη μικρή οθόνη, στο ρόλο ενός πληροφοριοδότη του FBI με το όνομα White Boy Rick, στη νέα σειρά του 50 Cent, BMF.

Δείτε εδώ το διαφημιστικό του νέου εστιατορίου:

Photo: YouTube screenshot