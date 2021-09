Το νέο του σόλο κομμάτι, “Royal Morning Blue”, μοιράστηκε με το κοινό ο Damon Albarn, ο νέος δίσκος του οποίου, The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows, πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 12 Νοεμβρίου. Ο νέος αυτός δίσκος του Albarn θα κυκλοφορήσει και σε limited edition CD, το οποίο θα περιλαμβάνει ένα hidden 20λεπτο κομμάτι με τίτλο “Huldufólk”.

Ο Albarn έγραψε και ηχογράφησε τον δίσκο The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows όσο ο ίδιος βρισκόταν στην Ισλανδία. Από το παράθυρο πάνω από το πιάνο του, ο frontman των Blur και των Gorillaz μπορούσε να δει τις σταγόνες της βροχής να μετατρέπονται σε χιόνι και το “Royal Morning Blue” είναι αποτέλεσμα αυτής ακριβώς της εικόνας.

Το κομμάτι συνοδεύει ένα κινηματογραφικό βίντεο με μια live in-studio εκτέλεση.

Δείτε το βίντεο για το “Royal Morning Blue” εδώ: