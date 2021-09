Μια συναυλία-έκπληξη έδωσε ο Jack White στο Λονδίνο το Σάββατο που μας πέρασε, την πρώτη του μετά από δύο ολόκληρα χρόνια. Ο καλλιτέχνης έδωσε τη συναυλία στα πλαίσια των εγκαινίων του νέου καταστήματος της Third Man Records.

Το set που έπαιξε ο White στο υπόγειο του καταστήματος περιλάμβανε επτά κομμάτια, ενώ ερμήνευσε άλλα πέντε πάνω σε ένα κοντινό μπαλκόνι του καταστήματος. Ανάμεσα σε αυτά ήταν τα “Hello Operator”, “Icky Thump” και “Seven Nation Army” των White Stripes, “I Cut Like a Buffalo” των Dead Weather, “Steady, As She Goes” των Raconteurs και τα “Sixteen Saltines” και “Lazaretto” από τη σόλο καριέρα του.

Πριν κλείσει τη συναυλία του με το “Seven Nation Army”, ο Jack White αφιέρωσε το “We Are Going to Be Friends” σε όλους τους γείτονες για την αναστάτωση.

Οι fans του καλλιτέχνη βιντεοσκόπησαν φυσικά τη συναυλία, μοιράζοντάς την στα κοινωνικά δίκτυα.

Δείτε εδώ το υλικό της συναυλίας:

Jack White is playing live on the roof pic.twitter.com/YFzs4MDIJS — J III (@arminspeas) September 25, 2021

Soho is buzzing jack white playing opposite my roof 😂😂😂 pic.twitter.com/55SJMepfKy — H. (@Hughallenmarkey) September 25, 2021

Setlist:

Set 1: Στο υπόγειο

Hello Operator (The White Stripes)

Why Can’t You Be Nicer to Me? (The White Stripes)

Sixteen Saltines

What’s Done Is Done

I Cut Like a Buffalo (The Dead Weather)

Love Interruption

Icky Thump (The White Stripes)

Set 2: Στο μπαλκόνι

Dead Leaves and the Dirty Ground (The White Stripes)

Lazaretto

Steady, as She Goes (The Raconteurs)

We’re Going to Be Friends (The White Stripes)

Seven Nation Army (The White Stripes)