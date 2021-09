Έφυγε από τη ζωή η τραγουδίστρια και κιθαρίστρια των Delta 5, Julz Sale. Την είδηση επιβεβαίωσε η δισκογραφική του συγκροτήματος την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου.

Η Sale συνίδρυσε τους Delta 5 πίσω στα late ‘70s μαζί με την Bethan Peters και την Ros Allen. Το συγκρότημα έγινε γνωστό μέσα από τη σκηνή που φιλοξενούσε εκείνη την περίοδο μπάντες όπως οι Mekons και οι Gang of Four, ενώ ξεχώρισε για τα διπλά μπάσα του και το γεγονός ότι αποτελείτο από γυναίκες αποκλειστικά σε μια ανδροκρατούμενη σκηνή, μέχρι την προσθήκη των Alan Riggs και Kelvin Knight.

Αν και κυκλοφόρησαν μόλις ένα full-length album, το See the Whirl του 1981, οι Delta 5 κυκλοφόρησαν μετέπειτα αρκετά singles τα οποία η Kill Rock Stars συνέλεξε στο Singles & Sessions: 1979-1981 του 2006. Το group διαλύθηκε λίγο καιρό μετά την κυκλοφορία του See the Whirl. Το “Mind Your Own Business” του 1979 είναι ένα από τα πιο δημοφιλή κομμάτια τους.

Julz Sale's contribution to punk, post-punk and music at large will be felt forever. we are gutted by the news of her passing. she was a delight to know and will be missed immensely.



we encourage each of you to listen to Delta 5 for the remainder of the week and/or month.



RIP x