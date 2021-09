Η σπάνια εκτέλεση θα περιλαμβάνεται στην επικείμενη επανέκδοση του Tattoo You

Ένα νέο μουσικό video για το “Living in the Heart of Love” αφιέρωσαν οι Rolling Stones στον εκλιπόντα drummer τους, Charlie Watts.

Το κομμάτι ηχογραφήθηκε κατά την διάρκεια του session για το Tattoo You του 1981, αλλά δεν συμπεριλήφθη τότε στο official tracklist του δίσκου. Το video του κομματιού απεικονίζει τις ηθοποιούς Marguerite Thiam και Nailia Harzoune να απολαμβάνουν μια νύχτα στους δρόμους του Παρισιού, όπου φεύγουν από ένα μπαρ χωρίς να πληρώσουν, χορεύουν σε clubs με παρέα και μοιράζονται ένα παθιασμένο φιλί.

Στο video παρουσιάζονται επίσης εμβόλιμα clips από την περίοδο ηχογράφησης του Tattoo You με τα μέλη της μπάντας, ενώ αυτό τελειώνει με τις λέξεις “Charlie Is My Darling”, τον τίτλο δηλαδή του concert film του συγκροτήματος από το 1966.

Το Tattoo You θα επανακυκλοφορήσει με αφορμή την 40η επέτειο από την πρώτη του κυκλοφορία στις 22 Οκτωβρίου.

Δείτε εδώ το video clip: