Ο Νίκος Πορτοκάλογλου και η Ρένα Μόρφη υποδέχονται στο στούντιο την ψυχή των Αnimals και επιχειρούν ένα «πάντρεμα» εμβληματικών τραγουδιών του παγκόσμιου ροκ με την παραδοσιακή ελληνική μουσική.

Ο 80ντάχρονος σήμερα Eric Burdon, γεννήθηκε στο Newcastle στις 11 Μαΐου του 1941. Έζησε για περισσότερο από 60 χρόνια on the road, περνώντας πολλές περιπέτειες ώσπου τελικά να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα αφού παντρεύτηκε Ελληνίδα.

Όπως περιγράφει ο ίδιος στο αυτοβιογραφικό βιβλίο του Don't Let Me Be Misunderstood, μαγεύτηκε από τον κόσμο της μουσικής και συγκεκριμένα από τα blues όταν σε ηλικία 10 ετών είδε στην τηλεόραση τον Louis Armstrong.

Απέκτησε τεράστια δημοτικότητα και εμπορική επιτυχία ως τραγουδιστής του θρυλικού συγκροτήματος Animals ερμηνεύοντας με μοναδικό πάθος τραγούδια όπως τα “The House of the Rising Sun”, “Don't Let Me Be Misunderstood”, “Bring It On Home to Me”, “It's My Life” και πολλά άλλα.

Έδωσε για πρώτη φορά συναυλία στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 1984, όπου σημειώθηκε κοσμοπλημμύρα στον κινηματογράφο Παλλάς όπου εμφανίστηκε, ενώ η Αλίκη Βουγιουκλάκη, έκλεισε το θέατρό της που γειτνίαζε με τον κινηματογράφο, και ακύρωσε την παράστασή της εκείνη την ημέρα.

Στην εκπομπή Μουσικό Κουτί, ο Eric Burdon αφηγείται στον Νίκο Πορτακάλογλου και στην Ρένα Μόρφη την περιπετειώδη ζωή του, και σύμφωνα με Δελτίο της ΕΡΤ, δήλωσε μεταξύ άλλων:

Για τη Μελίνα Μερκούρη: «Λάτρευα τη Μελίνα, καθώς και την υπέροχη ταινία που είχε κάνει, το Ποτέ την Κυριακή. Όταν ήσουν κοντά της, τα μάτια της ήταν τόσο έντονα. Εξέπεμπε δυναμικότητα».

Για τον John Lennon: «Ήμουν φίλος με τους Beatles, όμως μπορώ να πω ότι πιο πολύ δεμένος ήμουν με τον John Lennon. Αν εγώ ήμουν τρελός, αυτός ήταν θεότρελος!»

Για τον Bruce Springsteen: «Τον αγαπώ. Είναι rock star του ύψιστου είδους και δεν έχει ξεχάσει από πού προέρχεται».

Στην εκπομπή συμμετέχουν ο καταξιωμένος μουσικός Θωμάς Κωνσταντίνου από τους ΤΑΚΙΜ και η εξαιρετική νεαρή ερμηνεύτρια Σεμέλη Παπαβασιλείου.

Πηγή: www.iefimerida.gr