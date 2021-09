Η μεγάλη επιστροφή των Madrugada στη δισκογραφία είναι πια γεγονός μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους single μετά από 13 χρόνια με τίτλο "Nobody Loves You Like I Do". «Αυτή η στιγμή είναι ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη για εμάς. Μετά από 13 ολόκληρα χρόνια είναι η πρώτη μας δουλειά που κυκλοφορεί και είμαστε πολύ περήφανοι. Το 2022 μόλις κυκλοφορήσει το νέο μας άλμπουμ θα ξεκινήσουμε μία ευρωπαϊκή περιοδεία και να είστε σίγουροι πως δεν ξεχάσουμε κανέναν σας! Θα είναι μία μεγάλη περιοδεία...Η καινούργια μας μουσική, οι αναμνήσεις από το τουρ του 2019 που παραμένουν ζωντανές ακόμη στη μνήμη και η προοπτική να ξαναβρεθούμε μία μέρα πάνω στη σκηνή, να παίξουμε ζωντανά, ήταν αυτά που μας κράτησαν όλο τον καιρό της πανδημίας. Ανυπομονούμε να σας ξαναδούμε όλους! Ο ήλιος ανατέλλει και πάλι στον ορίζοντα. Madrugada is Back!» ανέφερε σε δήλωσή του για την κυκλοφορία του single ο Sivert Høyem.

«Το προσωπικό μου κίνητρο για να συνεχίσω ήταν η απίστευτη υποδοχή που είχαμε στην περιοδεία το 2019, καθώς και η ανακάλυψη του πόσο πολύ σημαίνει αυτό το συγκρότημα για εμάς. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια, και μετά από όλα αυτά που συνέβησαν, ήταν ακόμα ισχυρό και αληθινό, και η αγάπη που εισπράξαμε από εσάς, το κοινό μας, ήταν ένα μεγάλο μέρος αυτού του συναισθήματος» συμπλήρωσε.

Οι Madrugada θεωρούνται ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα όλων των εποχών στη χώρα τους, τη Νορβηγία και είναι απίστευτα αγαπητοί στο ελληνικό κοινό που δεν σταματά να αγκαλιάζει και να αποθεώνει το κάθε βήμα τους. Έχουν κερδίσει 5 νορβηγικά βραβεία Grammy (Spellemann) συμπεριλαμβανομένου του Spellemann του έτους 2005 για καλύτερο συγκρότημα της χρονιάς, δύο βραβεία Alarm και πολυάριθμα βραβεία για τις πωλήσεις των δίσκων τους.

Το συγκρότημα επανενώθηκε το 2019 για να γιορτάσει την 20η επέτειο του ντεμπούτου άλμπουμ του, και με την Industrial Silence Tour έδωσε μερικές απίστευτα πετυχημένες συναυλίες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το νέο άλμπουμ των Madrugada, Chimes At Midnight, έχει ήδη ηχογραφηθεί, με το συγκρότημα να βρίσκεται στη διαδικασία των τελικών μιξαρισμάτων και αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο του 2022.

Ακούστε εδώ το "Nobody Loves You Like I Do", που ηχογραφήθηκε ζωντανά στην εκπληκτική φύση του Vesterålen, στο βορειότερο σημείο της Νορβηγίας στο Αρχιπέλαγος της Nordland: