Μια αναπάντεχη συνεργασία από το άλμπουμ του Oneohtrix Point Never, Magic Oneohtrix Point Never

Μια νέα εκδοχή του κομματιού “Tales From The Trash Stratum” μοιράστηκε ο Oneohtrix Point Never, στην οποία συμμετέχει η Elizabeth Fraser των Cocteau Twins. Το κομμάτι είναι ένα από τα τέσσερα bonus tracks της Blu-ray edition του ένατου δίσκου του Oneohtrix Point Never, Magic Oneohtrix Point Never, που πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο.

Η expanded edition του δίσκου θα περιέχει επίσης τη νέα εκδοχή του “Nothing’s Special” στο οποίο συμμετέχει στα φωνητικά η Rosalía, αλλά και δύο remixes του “Lost But Never Alone”. Επιπλέον, θα περιέχει δεκαέξι μουσικά videos από όλη την καριέρα του Oneohtrix Point Never, όπως αυτό του “The Pure And The Damned” με τους Robert Pattinson, Benny Safdie και Iggy Pop.

Νωρίτερα το 2021, ο Oneohtrix Point Never συμμετείχε στην performance του The Weeknd στα BRIT Awards 2021, ο οποίος είναι μάλιστα ο παραγωγός του δίσκου Magic Oneohtrix Point Never.

Δείτε εδώ το video για το “Tales From The Trash Stratum”: