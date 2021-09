To “Back To The Light” αποτελεί μέρος του ντεμπούτου σόλο άλμπουμ του καλλιτέχνη, που θα κλείσει τα 30 του χρόνια το 2022

Ο Brian May μόλις επανακυκλοφόρησε το ντεμπούτο σόλο άλμπουμ του με τίτλο Back To The Light και για να το γιορτάσει έκανε ένα ταξίδι στο παρελθόν για να «παίξει» με τον νεότερο εαυτό του σε ένα νέο video.

Στο video εμφανίζεται ο May φορώντας μάσκα, να μπαίνει σε έναν άδειο συναυλιακό χώρο όπου βλέπει ένα όραμα του ίδιου και της μπάντας του να παίζουν το κομμάτι “Back To The Light” πίσω στο 1992. Μετά από μία λάμψη φωτός, ο Brian May του σήμερα ξεκινά κι αυτός να ερμηνεύει το κομμάτι προτού και οι δύο εκδοχές του κομματιού «κλείσουν» on stage η μία δίπλα στην άλλη.

Το σόλο άλμπουμ του κιθαρίστα των Queen περιλαμβάνει επίσης τα κομμάτια “Too Much Love Will Kill You” και “Driven By You”. Παρότι ο δίσκος έχει ήδη επανακυκλοφορήσει, το ομώνυμο κομμάτι θα κυκλοφορήσει και αυτό σε CD και σε βινύλιο 7” στις 22 Οκτωβρίου μαζί με το κομμάτι “Nothin’ But Blue”.

Το τελευταίο σόλο άλμπουμ του May κυκλοφόρησε το 1998. Ο ίδιος σε συνέντευξή του έχει αναφέρει ότι αν ποτέ ξανακυκλοφορούσε δίσκο, αυτός θα ήταν instrumental.

Δείτε εδώ το video: