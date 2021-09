Έκανε το breakthrough της το 2019 οπότε και κυκλοφόρησε το πολύ δυνατό Grey Area, και τώρα η Little Simz κυκλοφόρησε το τέταρτο άλμπουμ της.

Το Sometimes I Might Be Introvert, όπως λέγεται η νέα της δουλειά, κυκλοφόρησε την Παρασκευή από την Age 101.

Μπορείτε να το ακούσετε εδώ - αναμείνατε και την κριτική του AvopolisQ