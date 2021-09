Το νέο του κομμάτι μοιράστηκε με το κοινό ο Damon Albarn, ο οποίος επιστρέφει στη δισκογραφία με έναν σόλο δίσκο υπό τον τίτλο The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows. Το κομμάτι αποτελεί μάλιστα και την πηγή έμπνευσης του τίτλου. “The nearer the fountain, more pure the stream flows,” τραγουδά ο ίδιος, “And sweeter the river into which love grows”.

Ο Albarn μοιράστηκε δύο διαφορετικές εκδοχές του “Particles”, μια standard version, αλλά και το “Particles (Edit)”, ενώ στη δημοσιότητα έδωσε και ένα live performance video του κομματιού.

Το The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows κυκλοφορεί στις 12 Νοεμβρίου και είναι διαθέσιμο για pre-order. Λίγο καιρό πριν, ο Albarn είχε μοιραστεί και ένα ακόμη single από το δίσκο, το “Polaris”. Την προηγούμενη εβδομάδα, η μπάντα του Albarn, οι Gorillaz κυκλοφόρησαν ένα νέο EP έκπληξη, το Meanwhile.

Ακούστε εδώ το "Particles":

https://www.youtube.com/channel/UCW-2jeHSUVkobsiVJBJ6PXg