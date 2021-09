Μετά από πολλά teasers, οι ABBA ανακοίνωσαν επιτέλους την κυκλοφορία των “I Still Have Faith in You” και “Don’t Shut Me Down” από τον νέο τους δίσκο, Voyage

Δύο νέα κομμάτια μοιράστηκαν με το κοινό οι Σουηδοί ABBA, 40 χρόνια μετά την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά. Τα “I Still Have Faith in You” και “Don’t Shut Me Down” θα περιλαμβάνονται στον νέο τους δίσκο, Voyage, ο οποίος θα κυκλοφορήσει στις 5 Νοεμβρίου.

Ο τελευταίος δίσκος των ABBA, The Visitors, κυκλοφόρησε το 1981, ένα χρόνο πριν από την οριστική τους διάλυση. Το συγκρότημα επανενώθηκε το 2018, και από τότε έχει κυκλοφορήσει αρκετά teasers που υπονοούσαν την επιστροφή του στη δισκογραφία.

Οι ABBA θα επιστρέψουν και στις live εμφανίσεις, μιας που χθες ανακοινώθηκε και το ABBA Voyage concert, το οποίο θα λάβει χώρα στις 27 Μαΐου του 2022 στο Queen Elizabeth Olympic Park του Λονδίνου. Τα original μέλη του συγκροτήματος, Benny Anderson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog και Björn Kristian Ulvaeus θα εμφανιστούν στη σκηνή ως ψηφιακά ολογράμματα.

Δείτε εδώ την tracklist του Voyage:

Voyage:

01 I Still Have Faith in You

02 When You Danced With Me

03 Little Things

04 Don’t Shut Me Down

05 Just a Notion

06 I Can Be That Woman

07 Keep an Eye on Dan

08 Bumblebee

09 No Doubt About It

10 Ode to Freedom

Τα νέα κομμάτια των ABBA:

https://www.youtube.com/watch?v=hWGWFa3jzn