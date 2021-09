Ακούστε εδώ τη δική τους εκδοχή για το "Girl in Amber"

Το όνειρό της πραγματικότητα έκανε η 13χρονη Nell Smith, η οποία συνεργάστηκε με τους αγαπημένους της Flaming Lips σε έναν δίσκο με covers σε κομμάτια του Nick Cave. Το άλμπουμ που τιτλοφορείται Where the Viaduct Looms θα κυκλοφορήσει στις 25 Οκτωβρίου και ήδη η Smith με τους Flaming Lips μοιράστηκαν με το κοινό τη δική τους εκδοχή για το "Girl in Amber" του Nick Cave και των Bad Seeds, που κυκλοφόρησε το 2016.

Η Nell Smith ερωτεύθηκε τους Flaming Lips όταν τους παρακολούθησε ζωντανά σε συναυλία τους πριν από 3 χρόνια. Σύντομα έγινε μόνιμη θεατής των συναυλιών τους και έκανε εντύπωση στον frontman της μπάντας, Wayne Coyne, ο οποίος αντάλλαξε στοιχεία επικοινωνίας με τον πατέρα της μικρής και κράτησαν επαφή. Αποτέλεσμα της γνωριμίας τους δεν είναι άλλο από αυτόν τον δίσκο, που ηχογραφήθηκε εξ’ αποστάσεως λόγω της πανδημίας.

Ακούστε εδώ το "Girl in Amber":