Ο ντράμερ των Rolling Stones, Charlie Watts, ο οποίος τους βοήθησε να γίνουν ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα της ροκ μουσικής, πέθανε σε ηλικία 80 ετών.

Σε σχετική ανακοίνωση που μόλις εξέδωσε ο ατζέντης του Μπέρντ Ντόχερτυ, ανέφερε: «με τεράστια θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Charlie Watts. Ο Charlie πέθανε ήσυχα σε νοσοκομείο του Λονδίνου έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του».

«Ο Charlie ήταν αγαπητός σύζυγος, πατέρας και παππούς και επίσης ως μέλος των Rolling Stones ήταν ένας από τους μεγαλύτερους ντράμερ της γενιάς του», επεσήμανε. «Ζητούμε ευγενικά να τηρηθεί η ιδιωτικότητα της οικογένειάς του, των μελών της μπάντας και των στενών φίλων του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», κατέληξε.

Τα νέα έρχονται τρεις εβδομάδες αφότου ανακοινώθηκε ότι ο Watts δεν θα ακολουθήσει στην αμερικάνικη περιοδεία των Stones.

Εκπρόσωποι του μουσικού εξήγησαν τότε ότι ο λόγος της μη συμμετοχής του στην περιοδεία είναι η ξεκούραση που του συνέστησαν οι γιατροί ύστερα από πρόσφατη, επιτυχή χειρουργική επέμβαση.

Ο ίδιος ο Watts είπε: «Μια φορά βγήκα εκτός timing. Δουλεύω σκληρά για να είμαι πλήρως σε φόρμα, αλλά αποδέχτηκα σήμερα τη συμβουλή των ειδικών πως αυτό θα πάρει λίγο καιρό. Μετά την ταλαιπωρία όλων με την Covid, πραγματικά, δε θέλω φανς των RS που έχουν εισιτήρια γι' αυτή την περιοδεία να απογοητευτούν από μία ακόμα αναβολή ή ακύρωση. Επομένως, ζήτησα από τον καλό μου φίλο Steve Jordan να με αντικαταστήσει».

Ο Watts είχε υποβληθεί προηγουμένως σε θεραπεία για καρκίνο του λαιμού το 2004.

Paul on Charlie Watts ❤️ pic.twitter.com/rn2elK6cFE — Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 24, 2021

Ο Charles Robert Watts γεννήθηκε στο Λονδίνο τον Ιούνιο του 1941. Ενδιαφέρθηκε για το ντραμς από τον φίλο και γείτονά του Dave Green, ο οποίος είναι τώρα τζαζ μπασίστας.

O Charlie Watts ήταν μέλος των Stones από τον Ιανουάριο του 1963.

Μετά την παρθενική τους συναυλία στο Marquee Club στις 12 Ιουλίου του 1962, ο τότε ντράμερ τους έφυγε για άλλες πολιτείες και στα τύμπανα ήρθε αρχικά ο Tony Chapman, πριν το συγκρότημα τον διώξει για χάρη του πιο έμπειρου Charlie Watts, ο οποίος είχε αρκετά χρόνια στο συναυλιακό circuit του Λονδίνου.

Ο Watts είχε παίξει ντραμς σε τοπικές τζαζ μπάντες στα τέλη της δεκαετίας του 1950 πριν ενταχθεί στο συγκρότημα του Alexis Korner, Blues Incorporated, το 1961. Μια νύχτα το 1962, ο Mick Jagger και ο Keith Richards πήγαν σε ένα κλαμπ στο Ealing, στο Δυτικό Λονδίνο, όπου έπαιζαν οι Blues Incorporated. Ο Mick και ο Keith έφυγαν εντυπωσιασμένοι από τον Watts και τους συμπαίκτες του Brian Jones και Ian Stewart, οι οποίοι επίσης μπήκαν στους Rolling Stones.

Συμμετείχε σε όλα τα άλμπουμ τους.

Προσωπικές κυκλοφορίες

Charlie Watts Live Fulham Town Hall (1989)

Tribute to Charlie Parker (1992)

From One Charlie (1993)

Warm and Tender (1993)

Long Ago and Far Away (1996)

Charlie Watts & Jim Keltner Project (2000)

Watts at Scott's (2004)

The Magic of Boogie Woogie (2010)

The ABC&D of Boogie Woogie Live in Paris (2012)

Charlie Watts meets the Danish Radio Big Band (Live at the Danish Radio Concert Hall, Copenhagen 2010) (2017)

Διαβάστε επίσης:

Ο Μάκης Μηλάτος διηγείται το -μυθικό πια- περιστατικό με τη μπουνιά στον Mick Jagger και εξηγεί γιατί έφυγε ο Charlie Watts και όχι ο ντράμερ των Rolling Stones