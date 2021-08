Το νέο άλμπουμ των Parquet Courts με τίτλο “Sympathy For Life” θα είναι διαθέσιμο στις 22 Οκτωβρίου από την Rough Trade Records, ενώ παράλληλα κυκλοφόρησαν και το πρώτο single/video, “Walking at a Downtown Pace”. Με το νέο τους άλμπουμ, οι Parquet Courts διατηρούν μεν, την ροκ ταυτότητά τους αλλά κινούνται σε πιο ηλεκτρονικούς ήχους και οδηγούν την ψυχεδελική τους αφήγηση σε νέα μονοπάτια.

Το “Sympathy For Life” είχε εξαρχής σκοπό να είναι πιο χορευτικό, καθώς δημιουργήθηκε μέσα από αυτοσχεδιασμούς, επηρεάστηκε από τον ήχο των club της Νέας Υόρκης, τους Primal Scream και τους Pink Floyd, ενώ την παραγωγή έκανε ο Rodaidh McDonald (The xx, Hot Chip, David Byrne) και ο John Parish (PJ Harvey, Aldous Harding, Dry Cleaning) Σε αντίθεση με το εξαιρετικά επιτυχημένο προηγούμενο άλμπουμ τους, Wide Awake!, σε αυτό επικεντρώνονται περισσότερο στα grooves παρά στο ρυθμό. Μάλιστα, λέει ο χαρακτηριστικά ο Austin Brown: «Το “Wide Awake!” ήταν ένας δίσκος που μπορούσες να παίξεις σε ένα πάρτι, το “Sympathy For Life” είναι επηρεασμένο από το ίδιο το party. Ιστορικά, κάποιοι καταπληκτικοί ροκ δίσκοι έχουν δημιουργηθεί από την ανάμειξη στοιχείων μέσα από την κουλτούρα της χορευτικής μουσικής, από τους Talking Heads στο Screamadelica. Ο σκοπός μας ήταν να φέρουμε αυτό το στοιχείο στη δική μας μουσική. Ο καθένας από εμάς, στην προσωπική του ζωή, πηγαίνει περισσότερο σε dance parties. Ή τουλάχιστον, πήγαινε πριν από την πανδημία, όταν και δημιουργήθηκε αυτός ο δίσκος.»

«Τα περισσότερα από τα τραγούδια δημιουργήθηκαν μέσα από μεγάλους αυτοσχεδιασμούς που στη συνέχεια διαμορφώσαμε και επιμεληθήκαμε οι ίδιοι. Το πολυτιμότερο στοιχείο που έχουμε ως καλλιτέχνες είναι το συγκρότημα. Μετά από 10 χρόνια μαζί το σπουδαιότερο όργανο που έχουμε είναι ο καθένας από εμάς. Ο πιο αυθεντικός τρόπος έκφρασής μας είναι ο αυτοσχεδιασμός» εξηγεί ο Brown. Tο συγκρότημα δοκίμασε τον εαυτό του, διαμορφώνοντας και κάνοντας editing στους ρυθμικούς και μελωδικούς αυτοσχεδιασμούς του για να δημιουργήσει αυτά τα τραγούδια, θέλοντας να εκδηλώσει κάτι καινούργιο.

Τέλος, οι Parquet Courts ανακοίνωσαν το Feel Free - Sympathy For Life, Visualised, το οποίο θα είναι ένα livestream με 11 video, περιλαμβάνει όλο το δίσκο και θα προβληθεί στις 20 Οκτωβρίου, δύο μέρες πριν από την επίσημη κυκλοφορία του.

Sympathy For Life Tracklisting

Walking At A Downtown Pace Black Widow Spider Marathon of Anger Just Shadows Plant Life Application Apparatus Homo Sapien Sympathy For Life Zoom Out Trullo Pulcinella

Κυκλοφορεί από την Rough Trade Records