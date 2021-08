Σε ηλικία 80 ετών άφησε την τελευταία του πνοή χθες, 24 Αυγούστου, ο ντράμερ των Rolling Stones, Charlie Watts.

Σε σχετική ανακοίνωση εξέδωσε ο ατζέντης του Μπέρντ Ντόχερτυ, ανέφερε: «με τεράστια θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Charlie Watts. Ο Charlie πέθανε ήσυχα σε νοσοκομείο του Λονδίνου έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του».

Αμέσως μετά, πολλοί καλλιτέχνες έσπευσαν να πουν το δικό τους αντίο στο σπουδαίο ντράμερ.

Paul McCartney

Paul on Charlie Watts ❤️ pic.twitter.com/rn2elK6cFE — Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 24, 2021

Ringo Starr (The Beatles)

#God bless Charlie Watts we’re going to miss you man peace and love to the family Ringo 😎✌️🌟❤️🌈🎶☮️ pic.twitter.com/3tSFg7EMQG — #RingoStarr (@ringostarrmusic) August 24, 2021

Dave Davies (The Kinks)

In total shock Charlie Watts was a lovely guy. He will be sorely missed. Deepest sympathy to his wife, the band and all his family and friends. 1/2 #charliewatts @RollingStones — Dave Davies (@davedavieskinks) August 24, 2021

Elton John

A very sad day. Charlie Watts was the ultimate drummer. The most stylish of men, and such brilliant company. My deepest condolences to Shirley, Seraphina and Charlotte. And of course, The Rolling Stones.



@therollingstones #CharlieWatts #RIP pic.twitter.com/9rjSSgioZL — Elton John (@eltonofficial) August 24, 2021

Nile Rodgers

Rest In Power #CharlieWatts RIP. You are a smooth brother. Thanks for all the great music. pic.twitter.com/ePlXpiiqNc — Nile Rodgers (@nilerodgers) August 24, 2021

The Who

Liam Gallagher

RIP CHARLIE WATTS — Liam Gallagher (@liamgallagher) August 24, 2021

Patti Smith

https://www.instagram.com/thisispattismith/

Lis Phair

RIP Charlie Watts 🌘😞💙 master of elegant simplicity. (Thx @bradwood3 for the CW tutorials and lineage in my songs.) By thy grooves, we knew ye 💔 https://t.co/5iaZ2oSm8T — Liz Phair (@PhizLair) August 24, 2021

Garbage

So sad to hear Charlie Watts is gone. I learned how to play drums rocking out to Stones albums. RIP Charlie! — Garbage (@garbage) August 24, 2021

Paul Weller

What a man! Top drummer, dresser, gentleman & what a legacy Charlie has left us. Thank you, Mr. Watts… - Paul pic.twitter.com/G8XGe3w8Zg — Paul Weller (@paulwellerHQ) August 24, 2021

Debbie Harry

Brian Wilson

I’m just shocked to hear about Charlie Watts. I don’t know what to say, I feel terrible for Charlie’s family. Charlie was a great drummer and I loved the Stones music, they made great records. Love & Mercy. pic.twitter.com/C4q2zXvVKo — Brian Wilson (@BrianWilsonLive) August 24, 2021

Bryan Adams

Lenny Kravitz

