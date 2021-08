Έρχεται νέο άλμπουμ σε λίγες ημέρες, πάρτε μια γεύση με το "Life Is Not the Same"

Ένα νέο κομμάτι έκανε διαθέσιμο ο James Blake. Το "Life Is Not the Same" θα υπάρχει στο επερχόμενο άλμπουμ του, Friends That Break Your Heart, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 10 Σεπτεμβρίου.

Στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς, ο Blake κυκλοφόρησε ένα EP διασκευών, σε κομμάτια καλλιτεχνών όπως οι Beyoncé, Billie Eilish και οι Joy Division.

Τον περασμένο Ιούλιο συμμετείχε επίσης στο νέο πολύ καλό άλμπουμ του λονδρέζου rapper Dave, We’re All Alone in This Together (μπορείτε να το ακούσετε παρακάτω και θα τα πούμε και γι' αυτό σύντομα).