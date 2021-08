Σε ηλικία 62 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο Brian Travers, ιδρυτικό μέλος, τραγουδοποιός και σαξοφωνίστας των UB40.

Ο Travers πέθανε στο σπίτι του στο Moseley την Κυριακή (22 Αυγούστου). Έπασχε από καρκίνο.

Η δήλωση του συγκροτήματος αναφέρει: «Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του συντρόφου μας, αδελφού, του ιδρυτικού μέλους των UB40 και μουσικού θρύλου, Brian David Travers. Ο Brian πέθανε χθες το βράδυ μετά από μια μακρά και ηρωική μάχη με τον καρκίνο. Οι σκέψεις μας είναι με τη γυναίκα του Brian, Lesley, την κόρη του Lisa και τον γιο της Jamie. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι από αυτή την είδηση ​​και σας ζητάμε να σεβαστείτε την ανάγκη της οικογένειας για ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή».

It is with great sadness that we announce the passing of our comrade, brother, founding UB40 member and musical legend, Brian David Travers. Brian passed away yesterday evening with his family by his side, after a long and heroic battle with cancer. pic.twitter.com/V3EguMJCYY