Είναι ένας από τους μεγαλύτερους βρετανούς ποπ σταρ των τελευταίων χρόνων, με πωλήσεις δίσκων άνω των 150 εκατομμυρίων παγκοσμίως. 85 από αυτά έχουν πουληθεί στις Η.Π.Α., ενώ δύο από τα άλμπουμ του βρίσκονται στη λίστα με τα άλμπουμ που έχουν πουλήσει τα περισσότερα αντίτυπα στη Μ. Βρετανία. Το × βρίσκεται στην 20ή θέση και το ÷ στην 34η. Ο λόγος για τον Ed Sheeran.

Ο singer-songwriter, του οποίου το τελευταίο σόλο άλμπουμ ήταν το ÷ του 2017 (χωρίς να υπολογίζεται το συνεργατικό έργο του No.6 Collaborations Project, που κυκλοφόρησε το 2019), ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει στις 29 Οκτωβρίου το πέμπτο άλμπουμ του μέσω των Asylum/Atlantic.

Το άλμπουμ θα έχει τίτλο = και ήδη παίρνουμε μια γεύση από αυτό με το album track "Visiting Hours".

Ο Sheeran έπαιξε για πρώτη φορά το "Visiting Hours" κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο Instagram, στην οποία εμφανίστηκε μόνο με μία ακουστική κιθάρα από μια άγνωστη τοποθεσία όπου βρίσκεται σε οικογενειακές διακοπές. Δήλωσε ότι το τραγούδι, που κυκλοφορεί τώρα, δεν είναι το νέο single του άλμπουμ, αλλά είναι ένα κομμάτι από τον επερχόμενο δίσκο.

Ο Sheeran είπε στους θαυμαστές ότι ολοκλήρωσε το τραγούδι κατά τη διάρκεια καραντίνας στην Αυστραλία όπου βρέθηκε για το μνημόσυνο ενός φίλου του.

Το δελτίο Τύπου που συνοδεύει την κυκλοφορία του άλμπουμ, πάντως, αποκαλύπτει ότι το τραγούδι αφορά στην απώλεια του μέντορα και φίλου του, Michael Gudinski.

“I wish that heaven had visiting hours / So I can just swing by and ask your advice”, τραγουδάει ο Sheeran στο κομμάτι. Τα φωνητικά της ηχογραφημένης έκδοσης παρέχονται από τους στενούς φίλους του Gudinski, Kylie Minogue και Jimmy Barnes.

Σε επίσημη δήλωσή του πρόσθεσε: «Το = είναι ένας πραγματικά προσωπικός δίσκος, ένας δίσκος που σημαίνει πολλά για μένα. Η ζωή μου άλλαξε πολύ τα τελευταία χρόνια - παντρεύτηκα, έγινα πατέρας, βίωσα την απώλεια και αυτά τα θέματα είναι φανερά στο άλμπουμ. Το βλέπω ως έναν δίσκο ενηλικίωσης και ανυπομονώ να μοιραστώ αυτό το επόμενο κεφάλαιο μαζί σας».

Επιπλέον, ο Sheeran αποκάλυψε ότι έχει ζωγραφίσει μέρος του δημιουργικού του εξωφύλλου του άλμπουμ, το οποίο αργότερα τελείωσε ένας φίλος του.

Ακολουθεί το track list για το =

1. Tides

2. Shivers

3. First Times

4. Bad Habits

5. Overpass Graffiti

6. The Joker And The Queen

7. Leave Your Life

8. Collide

9. 2step

10. Stop The Rain

11. Love In Slow Motion

12. Visiting Hours

13. Sandman

14. Be Right Now

Τον περασμένο Ιούλιο, όπως είχαμε πει, ο Ed Sheeran δήλωσε ότι πέρασε κι αυτός τη metal φάση του στην εφηβεία, ακούγοντας Cradle of Filth και Slipknot.

Κι αν «η metal φάση» είναι κάτι που δεν προκαλεί και τόση εντύπωση, μιας και πολλοί έχουν περάσει από αυτή, αυτή δεν είναι η μόνη δήλωση του μουσικού που διαβάζουμε στη Sun, μιας και όπως φαίνεται, έχει τις κεραίες του ανοιχτές προς την "extreme" μουσική.

Συγκεκριμένα, ο Sheeran είπε: «Δεν είναι ότι μπορώ να μεταπηδήσω σε αυτόν τον κόσμο. Μάθαινα όλα αυτά τα ριφ στην κιθάρα ως παιδί. Δεν είναι κάτι που έχω σκεφτεί να κάνω - αλλά και κάτι στο οποίο δε θα ήμουν αντίθετος να δημιουργήσω».