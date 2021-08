Σε ηλικία 84 ετών πέθανε ο Don Everly, των Everly Brothers.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των LA Times, έφυγε από τη ζωή στο σπίτι του στο Νάσβιλ σήμερα (22 Αυγούστου). Τα αίτια του θανάτου του δεν έγιναν γνωστό.

We regret to inform you that Don Everly of #TheEverlyBrothers has died today, August 21, 2021.

Roy Orbison loved them as friends and looked up to them as musicians. They helped Roy become a songwriter, move to Nashville and much, much more.



Thank You Don Everly#doneverly pic.twitter.com/bQBhJdZuTc