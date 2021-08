Στο Jimmy Kimmel Live! εμφανίστηκαν οι Sharon Van Etten και Angel Olsen και έπαιξαν μια ακουστική version στο πανέμορφο single τους "Like I Used To".

Οι δυο τους κυκλοφόρησαν και μια στούντιο έκδοση του ακουστικού κομματιού.

Δείτε και τα δύο παρακάτω: