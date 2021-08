Σε διπλό βινύλιο, διπλό CD, deluxe διπλό CD και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες πρόκειται να κυκλοφορήσει το B-Sides & Rarities Part II, από τις 22 Οκτωβρίου. Όπως υποδηλώνει ο τίτλος του, είναι η δεύτερη κυκλοφορία των Nick Cave & the Bad Seeds, μετά το B-Sides & Rarities Part I του 2005.

Το Part II περιλαμβάνει 27 σπάνια ή ακυκλοφόρητα κομμάτια από την περίοδο 2006-2020, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων ηχογραφήσεων των "Skeleton Tree", "Girl In Amber" και "Bright Horses".

Επίσης παρόν είναι ένα τραγούδι που δεν είχε κυκλοφορήσει στο παρελθόν, με τίτλο "Vortex", το οποίο ηχογραφήθηκε αρχικά το 2006 από τους Nick Cave, Warren Ellis, Martyn Casey και Jim Sclavunos. "Καθώς η μπάντα δεν μπόρεσε ποτέ να ορίσει το τραγούδι ως Grinderman ή Bad Seeds, παρέμεινε ακυκλοφόρητο", σύμφωνα το δελτίο τύπου. Ακούστε το "Vortex" εδώ:

Εκτός από την αυτόνομη κυκλοφορία του, το B-Sides & Rarities Part II θα συνδυαστεί επίσης με το Part I ως limited edition deluxe vinyl box set.

«Πάντα μου άρεσαν τα πρώτα B-Sides & Rarities περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο άλμπουμ μας», λέει ο Cave σε δήλωσή του. «Είναι το μόνο που άκουγα πρόθυμα. Φαίνεται πιο χαλαρό, έστω και λίγο ανόητο σε κάποια μέρη του, αλλά με μερικά όμορφα τραγούδια». Και συμπληρώνει, μεταξύ άλλων: «Το B-Sides & Rarities Part II συνεχίζει αυτήν την παράξενη και όμορφη συλλογή χαμένων τραγουδιών από τους The Bad Seeds. Λατρεύω την τελευταία πλευρά του τελευταίου δίσκου γιατί αποκαλύπτει τις μικρές και εύθραυστες αρχές μερικών εκ των αγαπημένων μου τραγουδιών των Bad Seeds».

Ακολουθεί το track list του B-Sides & Rarities Part II:

1. Hey Little Firing Squad

2. Fleeting Love

3. Accidents Will Happen

4. Free To Walk (With Debbie Harry)

5. Avalanche *

6. Vortex *

7. Needle Boy

8. Lightning Bolts

9. Animal X

10. Give Us a Kiss

11. Push The Sky Away (Live with The Melbourne Symphony Orchestra) *

12. First Skeleton Tree *

13. King Sized Nick Cave Blues *

14. Opium Eyes *

15. Big Dream (With Sky) *

16. Instrumental #33 *

17. Hell Villanelle *

18. Euthanasia *

19. Life Per Se *

20. Steve McQueen *

21. First Bright Horses *

22. First Girl in Amber *

23. Glacier *

24. Heart that Kills You *

25. First Waiting for You *

26. Sudden Song *

27. Earthlings

* = Ακυκλοφορητο κομμάτι