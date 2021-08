I’ve Been Trying To Tell You είναι ο τίτλος του 10ου άλμπουμ των Saint Etienne, που θα κυκλοφορήσει στις 10 Σεπτεμβρίου από την Heavenly Recordings.

Το τρίο από το Λονδίνο το έχει χαρακτηρίσει μάλιστα ως "ένα concept album για την αισιοδοξία, τη νοσταλγία και τα τέλη της δεκαετίας του ’90". Το άλμπουμ συνοδεύει και μια ομώνυμη ταινία σε σκηνοθεσία του φωτογράφου Alasdair McLellan. Το φιλμ θα κάνει πρεμιέρα στις 3 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν πει, αυτή η δουλειά είναι η πρώτη που δουλεύτηκε εξ αποστάσεως, λόγω του lockdown, και ολοκληρώθηκε σε Hove, Οξφόρδη και Bradford, όπου διαμένουν τα τρία μέλη τους.

Ακολουθεί το track list:

1. Music Again

2. Pond House

3. Fonteyn

4. Little K

5. Blue Kite

6. I Remember It Well

7. Penlop

8. Broad River