Το ότι το βινύλιο έχει επιστρέψει ως ένα φορμάτ στο οποίο επενδύουν οι μουσικόφιλοι, δεν είναι νέο εδώ και (πολλά) χρόνια. Αυτό που φαίνεται το 2021 είναι ότι υπάρχουν άλμπουμ νέας εσοδείας που βοηθούν ουσιαστικά στις συνολικές πωλήσεις του βινυλίου, περισσότερο από επανακυκλοφορίες κλασικών άλμπουμ.

Δεν έχουμε, προς το παρόν, αστρονομικά νούμερα, αλλά 73.000 πωλήσεις άλμπουμ βινυλίου σε μία εβδομάδα δεν είναι καθόλου αμελητέες για ένα νέο δίσκο. Ο λόγος για το Happier Than Ever της Billie Eilish, που έκανε το ντεμπούτο του απευθείας στην πρώτη θέση του chart του Billboard. Μέσα σε μία μόνο εβδομάδα πούλησε 238.000 κόπιες, 153.000 εξ αυτών να εντοπίζονται στις λεγόμενες παραδοσιακές πωλήσεις (τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με streaming). Από τις τελευταίες, τα 129.000 αντίτυπα ήταν σε "φυσικά" φορμάτ (73.000 βινύλια, 46.000 CD και 10.000 περίπου κασέτες), ενώ τα 24.000 ήταν ψηφιακά download.

This week's top-selling vinyl albums: 1. @billieeilish Happier Than Ever 2. @prince Welcome 2 America 3. @bleachersmusic Take The Sadness Out of Saturday Night 4. @durand_jones Private Space 5. @leonbridges Gold-Diggers Sound

Το άλμπουμ αυτό είχε τη δεύτερη καλύτερη εβδομάδα σε πωλήσεις βινυλίων -τουλάχιστον- από το 1991, και αναφέρουμε αυτή τη σημαδιακή χρονιά, γιατί από τότε ξεκίνησε η σοβαρή και τεχνοκρατική καταγραφή των πωλήσεων. Η καλύτερη ανήκει στην Taylor Swift, με το (επίσης φετινό) Evermore, που πούλησε 182.000 αντίτυπα σε βινύλιο την πρώτη του εβδομάδα. Εδώ, βέβαια, υπάρχει και ένα hint: οι fans της τελευταίας είχαν έξι ολόκληρους μήνες για να προπαραγγείλουν το άλμπουμ μετά την ψηφιακή κυκλοφορία του. Αλλά και για τη Billie Eilish, υπήρχε η δυνατότητα pre-order του Happier Than Ever, τρεις μήνες πριν. Σημαντικές λεπτομέρειες, που δεν αναιρούν όμως την αγάπη των μουσικόφιλων (και μάλιστα και των νεότερων, πλέον) για τις φυσικές πωλήσεις και -εν γένει- τα αντικείμενα, στα άλμπουμ βέβαια που τους αφορούν.

.@billieeilish's 'Happier Than Ever' is officially No. 1 on this week's #Billboard200.



It's her second career No. 1 album, after 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?' in 2019.