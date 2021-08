Για πάνω από 20 χρόνια τους ξέρουμε ως British Sea Power. Πλέον θα τους αποκαλούμε Sea Power και η αλλαγή αυτή συμπίπτει με την ευκαιρία της νέας τους στούντιο δουλειάς, η οποία θα κυκλοφορήσει τον επόμενο Φεβρουάριο. Τέσσερα χρόνια μετά το άλμπουμ Let The Dancers Inherit The Party έρχεται το Everything Was Forever.

Πρώτο δείγμα από αυτή τη δουλειά είναι το "Two Fingers", ένα τραγούδι που το συγκρότημα περιγράφει ότι έχει «ισχυρή ελπιδοφόρα πρόθεση, μια επιθυμία να ξεκινήσουμε από την αρχή». Και είναι και αρκετά καλό:

Οι ίδιοι είπαν ότι αποφάσισαν να αλλάξουν το όνομά τους σε Sea Power για να αποφύγουν τυχόν σοβινιστικές/εθνικιστικές παρεξηγήσεις. Στο Δελτίο Τύπου, που συνοδεύει την κυκλοφορία, γράφουν ότι «αγαπούν βαθιά τις Βρετανικές Νήσους», αλλά η αλλαγή του ονόματος είναι μια μέτρια χειρονομία διαχωρισμού της θέσης τους από το κύμα του σκληρού εθνικισμού «που κατέκλυσε τον κόσμο μας πρόσφατα».

Θυμηθείτε την εμφάνιση των British Sea Power στο Rockwave Festival 2005, μαζί με τους Moby, Sonic Youth, Secret Machines και Sigmatropic.

Ακολουθεί το track list της κυκλοφορίας:

1. ‘Scaring At The Sky’

2. ‘Transmitter’

3. ‘Two Fingers’

4. ‘Fire Escape In The Sea’

5. ‘Doppelgänger’

6. ‘Fear Eats The Soul’

7. ‘Folly’

8. ‘Green Goddess’

9. ‘Lakeland Echo’

10. ‘We Only Want To Make You Happy’