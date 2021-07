Πίσω στο 1993 και τα sessions του Illmatic, ο Nas είχε κάνει ένα freestyle με τίτλο "Life Is Like A Dice Game" το οποίο και είχε αφήσει ημιτελές. Μάλιστα, το freestyle τελείωνε με τον στίχο "When I finish the shit it’s going to be a hit".

Δεν μπορούμε να προβλέψουμε αν θα γίνει χιτ, πάντως ο Nas πλέον κυκλοφορεί την ολοκληρωμένη εκδοχή του "Life Is Like A Dice Game" και μάλιστα σε αυτό συμμετέχουν οι Freddie Gibbs, Cordae και Hit-Boy.

Ο ίδιος ο Nas είπε για το κομμάτι: «To Spotify ανέσυρε κάτι που έκανα πίσω στα 90s και ρώτησε αν θα μπορούσα να το αναβιώσω. Δε θυμάμαι πότε το ηχογράφησα ή ποιος έκανε την παραγωγή -ίσως ο Easy Moe Bee, σκότωνε τότε! Ο Carl Chery από το Spotify πρότεινε να έρθουμε σε επικοινωνία με τον Freddie και τον Cordae ώστε να δώσουμε στο κομμάτι νέα πνοή και το λάτρεψα».

Ακούτε το ολοκληρωμένο "Life Is Like A Dice Game" παρακάτω: