Ακούστε το νέο της κομμάτι από το We The People του Netflix.

Ένα νέο κομμάτι με τίτλο "Stronger" κυκλοφόρησε η Janelle Monáe.

Το τραγούδι θα ακούγεται στη νέα animated σειρά του Netflix, We The People, που θα «βγει στον αέρα» την Κυριακή 4/7 και η οποία θα καταπιάνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εκτός από τη Janelle Monáe, σε αυτή θα ακουστούν και η H.E.R., ο Adam Lambert, ο Cordae, μεταξύ άλλων.

Πέρυσι είχαμε ακούσει πάλι μουσική της Monáe στην οθόνη και συγκεκριμένα το κομμάτι "Turntables" για το ντοκιμαντέρ των Amazon Studios, All In: The Fight for Democracy.

Ακούτε το "Stronger" παρακάτω: