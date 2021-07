Κάθε μήνα το Avopolis θα συγκεντρώνει τους δίσκους που έμειναν λίγο παραπάνω στα ακουστικά του. Τον Ιούνιο, απολαύσαμε από τον νέο Tyler, the Creator μέχρι jazz “made in UK” και “made in Greece”.