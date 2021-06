Μάθαμε πρώτη φορά το όνομα της Nandi Bushell όταν κάλεσε τον Dave Grohl σε challenge στα ντραμς και εκείνος ανταποκρίθηκε, με τους δύο έκτοτε...να έχουν γίνει φιλαράκια.

Τώρα η 11χρονη μουσικός φαίνεται πως έκανε έναν ακόμα διάσημο φίλο που δεν είναι άλλος από τον Matt Helders και ντράμερ των Arcitc Monkeys.

Έτσι, οι δυο τους βρέθηκαν για να τζαμάρουν και έπαιξαν τρία κομμάτια της μπάντας του Helders: τα "I Bet That You Look Good On The Dance Floor", "Brianstorm" και "R U Mine".

Για την ώρα, μπορούμε να απολαύσουμε μόνο το πρώτο, σε βίντεο που ανέβασε η Bushell στο Instagram, ενώ μας υπόσχεται πως θα ακούσουμε και τα δύο άλλα κομμάτια σύντομα, αλλά και μια συνέντευξη που η Bushell πήρε στον Helders.

Ζεσταινόμαστε με το "I Bet You Look Good On The Dancefloor":