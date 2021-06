Μετράνε μια παράλληλη πορεία από τη δεκαετία του '90 και την εκπομπή Mickey Mouse Club, πριν η κάθε μία χαράξει μια λαμπρή τραγουδιστική καριέρα στα τέλη των 90s και τις αρχές του 2000.

Ακόμα κι αν συχνά ο Τύπος παρουσίαζε τη μία ως το αντίπαλο δέος της άλλης, το μόνο σίγουρο είναι πως, ειδικά εν έτει 2021, όχι μόνο δεν έχουν κάτι να χωρίσουν, αλλά μάλιστα η Christina Aguilera συμπαραστέκεται απόλυτα στο πλευρό της Britney Spears και όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή της τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα την αποκάλυψή τους στην πρόσφατη κατάθεση της 39χρονης σε δικαστή του Λος Άντζελες.

Έτσι, η Aguilera κοινοποίησε ένα κείμενό συμπαράστασης στη Spears στο οποίο διαβάζουμε:

«Τις τελευταίες μέρες σκέφτομαι τη Britney κι όλα όσα της συμβαίνουν. Είναι απαράδεκτο οποιαδήποτε γυναίκα ή άνθρωπος που θέλει να πάρει στα χέρια του την τύχη του να μην του επιτρέπεται να ζήσει τη ζωή του όπως επιθυμεί.

Το να σωπαίνεις, να σε αγνοούν, να σου κάνουν μπούλινγκ ή να αρνούνται να σε υποστηρίξουν όσοι βρίσκονται "κοντά" σου είναι το πιο μειωτικό, ολέθριο και ταπεινωτικό πράγμα. Η ψυχική και συναισθηματική φθορά που μπορεί αυτό να προκαλέσει σε κάποιον δεν είναι κάτι που περνάει στα ψιλά. Κάθε γυναίκα πρέπει να είναι κύρια του σώματός της, του αναπαραγωγικού της συστήματος, της ιδιωτικότητάς της, του χώρου της, της επούλωσής της και της δικής της ευτυχίας.

Αν και δε βρίσκομαι πίσω από τις κλειστές πόρτες αυτής της τόσο πολυεπίπεδης και προσωπικής αλλά και δημόσιας κουβέντας, αυτό που μπορώ να κάνω είναι να μοιραστώ από την καρδιά μου όσα έχω ακούσει, διαβάσει και δει στα μέσα. Αυτή η καταδίκη και απόγνωση για αυτή την έκκληση για ελευθερία με οδηγεί στο να πιστέψω πως αυτό το άτομο που γνώριζα κάποτε, ζει χωρίς οίκτο και αξιοπρέπεια από αυτούς που την έχουν σε έλεγχο.

Για μια γυναίκα που έχει δουλέψει σε συνθήκες και πίεση αδιανόητες στους περισσότερους, σας διαβεβαιώ πως αξίζει όλη την ελευθερία που μπορείτε να φανταστείτε για να ζήσει την πιο ευτυχισμένη ζωή. Όλη η αγάπη μου στη Britney. Αξίζει όλη την ΑΛΗΘΙΝΗ αγάπη και υποστήριξη στον κόσμο».

