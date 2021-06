Πριν λίγες μέρες ο Damon Albarn ανακοίνωσε πως θα ακούσουμε τη σόλο δουλειά του The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows στις 12 Νοεμβρίου, δίνοντάς μας κιόλας μια πρώτη γεύση με το πρώτο ομώνυμο single.

Πάντως η δεύτερη προσωπική δουλειά του φαίνεται πως δεν είναι το μόνο μουσικό πρότζεκτ που έχει στα σκαριά ο Βρετανός, μιας και από τα λεγόμενά του σε πρόσφατη συνέντευξή του στο ΝΜΕ, κάτι σκαρώνει και με τους Gorillaz αλλά και τους Blur.

Έτσι, ο Albarn αποκάλυψε πως δουλεύει νέα μουσική με τους Gorillaz, λέγοντας συγκεκριμένα πως, απ' όταν ολοκλήρωσε τον σόλο δίσκο του «δουλεύω μουσική με καρνιβαλιστική θεματική με τους Gorillaz, με πολύ κόσμο από το Δυτικό Λονδίνο. Επιστρέφουμε πάλι στο πνεύμα του πρώτου δίσκου. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος και το απολαμβάνουμε πραγματικά».

Όταν δε, ρωτήθηκε από τον Andrew Trendell αν επιβεβαιώνει όσα είχε πει ο ντράμερ των Blur, Dave Rowntree, ότι σχεδιάζουν ένα μετα-πανδημικό reunion, εκείνος απάντησε: «Είχαμε μια κουβέντα πρόσφατα, αλλά δεν έχουμε προχωρήσει πολύ παραπέρα από αυτό. Είχαμε ωστόσο μια ιδέα. Απλά είμαι λίγο πολυάσχολος αυτή τη στιγμή προφανώς. Όταν συμβεί, θα είμαι έτοιμος. Όταν είναι επιθυμητό, θα το κάνω. Δε θέλω να επιβάλω όλα αυτά σε κάποιον αχρείαστα».