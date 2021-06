Ότι η Marilyn Monroe δολοφονήθηκε πίστευε ο Frank Sinatra σύμφωνα με όσα υποστηρίζει στο νέο βιβλίο Sinatra And Me: In The Wee Small Hours o Tony Oppedisano, που υπήρξε μάνατζερ και φίλος του Sinatra.

Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Oppedisano στο βιβλίο, «ο Frank πίστευε ότι δολοφονήθηκε και δεν μπορούσε να ξεκολλήσει».

Η Monroe, όπως γνωρίζουμε, πέθανε από υπερβολική δόση βαρβιτουρικών το 1962. Ο θρυλικός crooner πίστευε ωστόσο πως o θάνατός της συνδέεται με τις σχέσεις της με τον John F. Kennedy και τον αδερφό του, Bobby.

Πριν τον θάνατό της, η Monroe έμενε στο Cal Neva Lodge και μάλιστα με τον πρώην σύζυγό της, Joe DiMaggio, όπως υποστηρίζει το βιβλίο. Η σταρ επρόκειτο να είναι η οικοδέσποινα ενός συνεδρίου, στο οποίο θα ανακοίνωνε την επανασύνδεσή της με τον DiMaggio. Παρ' όλα αυτά, η Monroe πέθανε πριν το συνέδριο και σύμφωνα με το βιβλίο, ο Sinatra πίστευε πως η ηθοποιός δολοφονήθηκε, προκειμένου να μην αποκαλύψει λεπτομέρειες για τη σχέση της με τους Kennedys στο συνέδριο.