Το νέο τεύχος της Vogue Italia είναι αφιερωμένο στο Do It Yourself πνεύμα και από αυτό διακατέχεται και το εξώφυλλο και η κεντρική του φωτογράφιση στην οποία το βασικό πρόσωπο δεν είναι άλλο από την εκρηκτική Rihanna.

Για τις ανάγκες, λοιπόν, της φωτογράφισης για την ιταλική Vogue η Rihanna, πέρα από πρωταγωνίστριά της, ήταν κι εκείνη που ανέλαβε τα ρούχα, την πόζα, αλλά και την ίδια τη φωτογραφία, φορώντας τα δικά της Savage x Fenty.

Το αποτέλεσμα, όπως μπορείτε να δείτε, είναι για άλλη μια φορά εντυπωσιακό -όχι ότι είχαμε ποτέ ενδοιασμό για τη Riri...