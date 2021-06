Ένα νέο κομμάτι κυκλοφόρησε η Dua Lipa με τίτλο "Can They Hear Us".

Το συγκεκριμένο τραγούδι προέρχεται από το soundtrack της ταινίας Gully που είναι και η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του σκηνοθέτη Nabil Elderkin.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι δυο τους συνεργάζονται μιας και ο Elderkin είχε αναλάβει τη σκηνοθεσία στο βίντεο κλιπ του "Don't Start Now" της τραγουδίστριας.

Στο soundtrack της ταινίας θα συναντήσετε επίσης τους 21 Savage, ScHoolboy Q, Ty Dolla $ign, Miguel, Gary Clark Jr., μεταξύ άλλων, ενώ στην ταινία παίζει και ο Travis Scott.

Ακούτε το "Can They Hear Us" της Dua Lipa παρακάτω: