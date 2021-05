Όπως και πολλά άλλα μεγάλα φεστιβάλ, το Primavera Sound είδε και πέρυσι και φέτος την αναβολή του λόγω της Covid-19, αλλά, όπως φαίνεται, έχει σκοπό να μας αποζημιώσει για τα καλά στη διοργάνωση του 2022.

Το line up του καταλανικού φεστιβάλ μόλις ανακοινώθηκε και του χρόνου το Primavera θα διεξαχθεί σε 2 Σαββατοκύριακα: 2-4 και 9-11 Ιουνίου, στο Parc del Fòrum, ενώ, πάνω από 150 εμφανίσεις θα γίνουν στις ενδιάμεσες ημερομηνίες (5-8 Ιουνίου) σε διάφορα σημεία της Βαρκελώνης.

Στο φεστιβάλ θα εμφανιστούν περισσότεροι από 400 καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι The Strokes, Tyler, the Creator, Pavement, Tame Impala, Massive Attack, Gorillaz, The National, Charli XCX, Beck, Jorja Smith. Nick Cave & The Bad Seeds, Lorde, Dua Lipa, Megan Thee Stallion, Yeah Yeah Yeahs, Interpol, Run The Jewels, M.I.A., Playboi Carti.

Η προπώληση θα αρχίσει την 1η Ιουνίου. Όσο ξεκινάμε να κάνουμε οικονομίες, αφήνουμε εδώ και το πλήρες line up: