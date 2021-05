Σε ηλικία μόλις 59 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο Nick Kamen, τραγουδιστής και μοντέλο με μεγάλη πέραση -στα τέλη της δεκαετίας του '80- στο γυναικείο φύλο. Ο Nick Kamen είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μυελού των οστών.

Ο ίδιος έγινε γνωστός από τη συμμετοχή του σε διαφήμιση της Levi's, το 1985. Είναι η κλασική πλέον διαφήμιση στην οποία φαίνεται να βγάζει τα ρούχα του και να τα βάζει το πλυντήριο, υπό την ηχητική συνοδεία του "I Heard It Through The Grapevine", του Marvin Gaye. Ο αντίκτυπος της διαφήμισης αυτής ήταν τρομακτικός για την εποχή, αφού εκτίναξε τις πωλήσεις του τζιν σε επίπεδα που δεν τα είχαν φανταστεί ούτε οι άνθρωποι του brand (800% αύξηση των πωλήσεων, με τη ζήτηση να ξεπερνά την προσφορά), ενώ ο ίδιος έγινε sex symbol.

Η εμφάνισή του αυτή δεν τράβηξε μόνο την προσοχή των ανθρώπων της τότε showbiz, αλλά και της Madonna, η οποία επικοινώνησε μαζί του. Η ίδια, το 1986, είχε δηλώσει ότι το «χάρισμα» και η «όμορφη φωνή» του Kamen ήταν αυτό που την έκαναν να επικοινωνήσει.

Η Madonna έγραψε (μαζί με τον Stephen Bray) και έκανε τα δεύτερα φωνητικά και την παραγωγή στο κομμάτι "Each Time You Break My Heart" (ουσιαστικά ήταν κομμάτι που έμεινε απέξω από το True Blue), το οποίο σημείωσε το 1986 επιτυχία, φτάνοντας στο νο.5 του βρετανικού chart. Η δε σχέση τους έγινε πρωτοσέλιδο, αν και η ίδια αρνήθηκε τα περισσότερα από όσα γράφτηκαν.



Η γενιά του MTV της αρχής των '90s, τον άκουσε... χιλιάδες φορές.

Το "I Promised Myself", που έγραψε ο ίδιος, ήταν τεράστια ραδιοφωνική επιτυχία και στη χώρα μας, ενώ σε 8 ευρωπαϊκές χώρες βρέθηκε στην κορυφή των charts. Ήταν στο top 5 των κομματιών που ακούστηκαν περισσότερο στην Ευρώπη εκείνη τη χρονιά. Το βρίσκουμε στο άλμπουμ Move Until We Fly, ήταν ίσως το καλύτερο κομμάτι του, ενώ διασκευάστηκε και από τους Dead or Alive στο άλμπουμ Fragile του 2000.

Τον Nick Kamen αποχαιρέτησαν πολλοί γνωστοί και άγνωστοι. Ανάμεσα στα «αντίο» των social media βρίσκουμε και ένα μήνυμα του φίλου του, Boy George. «Εύχομαι να αναπαυθεί εν ειρήνη ο πιο όμορφος και γλυκός άνδρας, ο Nick Kamen» έγραψε ο τελευταίος.