ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Για δεύτερη φορά έσπασε ρεκόρ του Instagram η Billie Eilish, με το post του εξωφύλλου της στη βρετανική Vogue.

Η pop star εμφανίζεται στο εξώφυλλο του τεύχους Ιουνίου του γνωστού περιοδικού μόδας, με μια ιδέα φωτογράφησης που ανήκει στην ίδια.

«Αγαπώ αυτές τις φωτογραφίες και αγάπησα τη διαδικασία αυτής της φωτογράφησης», ήταν το σχόλιό της, αλλά δεν έμεινε εκεί: «Κάνε αυτό που θέλεις όταν το θέλεις. Γ@μησε όλα τα υπόλοιπα», ήταν η προτροπή της.

Το post αυτό έσπασε το ρεκόρ του πιο γρήγορου... πρώτου εκατομμυρίου από likes στην πλατφόρμα. Χρειάστηκε μόνο 6 λεπτά, ενώ αυτή τη στιγμή που γράφεται αυτή η είδηση έχει φτάσει τα 16 εκατομμύρια.

Η Billie Eilish φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του τελευταίου τεύχους της βρετανικής Vogue με ξανθά μαλλιά αλά Μέριλιν Μονρόε, με ροζ εσώρουχα και καπαρντίνα.

Aκόμα και κορίτσια που είχαν πολλή αυτοπεποίθηση και ισχυρή βούληση βρέθηκαν στη θέση του θύματος

Το περιοδικό αναφέρει ότι η Eilish είναι λάτρης της δεκαετίας του 1940 και των pin-up της δεκαετίας του 1950. «Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, ποια είναι η ζωή σου, η κατάστασή σου, πόσο δυνατός είσαι, πόσο έξυπνος είσαι. Μπορεί πάντα να σε εκμεταλλευτούν» είπε, για να προσθέσει ότι ακόμα και κορίτσια που είχαν πολλή αυτοπεποίθηση και ισχυρή βούληση βρέθηκαν στη θέση του θύματος.

Μίλησε επίσης και για τη σχέση της (μας) με το σώμα. «Όλα έχουν σχέση με αυτό που σε κάνει να νιώθεις καλά» υπογραμμίζει η τραγουδίστρια. «Αν θέλετε να κάνετε χειρουργική επέμβαση, πηγαίνετε. Αν θέλετε να φορέσετε ένα φόρεμα που κάποιος πιστεύει ότι σας μεγαλώνει, φορέστε το. Εάν αισθάνεστε ότι φαίνεστε καλά, τότε φαίνεστε καλά», συμπλήρωσε.

Το νέο της single

Στο μεταξύ, την προηγούμενη εβδομάδα κυκλοφόρησε το τρίτο single από το επερχόμενο νέο άλμπουμ της με τίτλο Happier Than Ever. Μπορείτε να ακούσετε το single "Your Power", εδώ:

Το τραγούδι αναφέρεται στην κακοποιητική σχέση μεταξύ ενός νέου ανθρώπου με κάποιον μεγαλύτερο. Και γι' αυτό μίλησε στη Vogue υποστηρίζοντας ότι όλοι οι συνομηλίκοί της είχαν βιώσει κάποια σεξουαλικά ανάρμοστη συμπεριφορά.

«Το τραγούδι δεν αφορά πραγματικά ένα άτομο», λέει η ίδια εξηγώντας ότι θύμα δεν πέφτει κάποιος μόνο στη μουσική βιομηχανία. «Όχι μάγκα, είναι παντού». «Δεν ξέρω ένα κορίτσι ή μια γυναίκα που δεν είχε μια περίεργη εμπειρία ή μια πολύ κακή εμπειρία. Και οι άνδρες - τα νεαρά αγόρια υφίστανται εκμετάλλευση συνεχώς».

Το Happier Than Ever, το άλμπουμ που θα ακολουθήσει το ντεμπούτοWhen We All Fall Asleep Where Do We Go? του 2019, θα κυκλοφορήσει στις 30 Ιουλίου (Darkroom/Interscope).

Ακολουθεί το tracklist:

Happier Than Ever

01 Getting Older

02 I Didn’t Change My Number

03 Billie Bossa Nova

04 my future

05 Oxytocin

06 GOLDWING

07 Lost Cause

08 Halley’s Comet

09 Not My Responsibility

10 OverHeated

11 Everybody Dies

12 Your Power

13 NDA

14 Therefore I Am

15 Happier Than Ever

16 Male Fantasy