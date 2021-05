ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Στις 10 Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσει το 18ο άλμπουμ των Stranglers και θα τιτλοφορείται Dark Matters.

Το πρώτο single, μάλιστα, είναι αφιερωμένο στον κιμπορντίστα τους, Dave Greenfield, που έφυγε από τη ζωή ένα χρόνο πριν, μετά από μάχη με τον Covid-19.

Μπορείτε να ακούσετε το "And If You Should See Dave…" εδώ:

Όπως ανακοίνωσαν οι ίδιοι, το μεγαλύτερο μέρος του άλμπουμ έχει ηχογραφηθεί με τον Greenfield. Ακολουθεί το track list:

1. Water

2. This Song

3. And If You Should See Dave…

4. If Something’s Gonna Kill Me (It Might As Well Be Love)

5. No Man’s Land

6. The Lines

7. Payday

8. Down

9. The Last Men On The Moon

10. White Stallion

11. Breathe

Το τελευταίο στούντιο άλμπουμ των Stranglers κυκλοφόρησε το 2012, και ήταν το Giants.