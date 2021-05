ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Με τον Brian Johnson ένωσαν τις δυνάμεις τους επί σκηνής οι Foo Fighters, για μια διασκευή στο "Back In Black" των AC/DC.

Αυτό συνέβη στο Vax Live event του οργανισμού Global Citizen (περισσότερα εδώ), το οποίο μπορεί κανείς να παρακολουθήσει σε streaming αυτό το Σάββατο, 8 Μαϊου.

Οι Foo Fighters έπαιξαν έξι κομμάτια, ανάμεσα στα οποία και τα "Everlong", "All My Life" και "Times Like These", στο Los Angeles, σε ένα κοινό από 27.000 fans, πολλοί από τους οποίους ήταν εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας. Η κανονική χωρητικότητα του venue είναι 70.000.