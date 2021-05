ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Όπως έχουμε πει, στο Delta Kream, όπως θα λέγεται ο νέος δίσκος των Dan Auerbach και Patrick Carney, θα ακούσουμε διασκευές σε κλασικά blues κομμάτια. Ο δίσκος των Black Keys θα κυκλοφορήσει την επόμενη Παρασκευή (14 Μαΐου) και είναι η νεότερη δουλειά του ντουέτου από το 2019 και το Let's Rock.

Μια πρώτη ιδέα για το τι θα ακούσουμε στο Delta Kream έχουμε ήδη πάρει με το tracklist που έχουν ανακοινώσει, ενώ ήδη έχει κυκλοφορήσει και η διασκευή τους στο "Crawling Kingsnake" του John Lee Hooker.

Έχουμε πλέον και ένα δεύτερο δείγμα από το άλμπουμ αυτό, το "Going Down South", τη διασκευή τους στο κομμάτι του R. L. Burnside. Δείτε το video εδώ:

Ακολουθεί το track list του άλμπουμ:

01 “Crawling Kingsnake” (John Lee Hooker Cover)

02 “Louise” (Mississippi Fred McDowell Cover)

03 “Poor Boy A Long Way From Home” (R. L. Burnside Cover)

04 “Stay All Night” (Junior Kimbrough Cover)

05 “Going Down South” (R. L. Burnside Cover)

06 “Coal Black Mattie” (Ranie Burnette Cover)

07 “Do the Romp” (Junior Kimbrough Cover)

08 “Sad Days, Lonely Nights” (Junior Kimbrough Cover)

09 “Walk with Me” (Junior Kimbrough Cover)

10 “Mellow Peaches” (Big Joe Williams Cover)

11 “Come On And Go With Me” (Junior Kimbrough Cover)