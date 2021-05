Με πωλήσεις άλμπουμ της τάξεως των 150 εκατομμυρίων, οι Genesis αποτελούν μία από τις 30 μπάντες (ή καλλιτέχνες) με τις κορυφαίες πωλήσεις όλων των εποχών. Κάθε reunion, λοιπόν, από αυτούς συγκεντρώνει το ενδιαφέρον διοργανωτών και μεγάλης μερίδας κόσμου - και είναι οπωσδήποτε είδηση.

Πέρσι είχαν προγραμματίσει να δώσουν μια σειρά από reunion συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι συναυλίες, φυσικά, ακυρώθηκαν λόγω της πανδημίας και από τότε μεταφέρθηκαν χρονικά τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2021.

Τώρα ανακοίνωσαν και μια σειρά από εμφανίσεις στη Βόρεια Αμερική, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Και αυτή η είδηση προστίθεται σε μια σειρά ανακοινώσεων που μοιάζουν πλέον πιο οργανωμένες και δείχνουν ότι γίνονται συναυλιακά σχέδια για το φθινόπωρο και τον χειμώνα που μας έρχεται.

Στο lineup των συναυλιών βρίσκουμε τους Phil Collins, Tony Banks και Mike Rutherford, ενώ μαζί τους θα είναι και ο γιος του Phil, Nic Collins, ο οποίος θα αναλάβει τα drums, αλλά και ο κιθαρίστας/μπασίστας Daryl Stuermer.

Θυμίζουμε ότι η μπάντα είχε ενωθεί και το 2007 για μια περιοδεία, όπως και το 2014 για το ντοκιμαντέρ Genesis: Together and Apart.

Το τελευταίο άλμπουμ των Genesis κυκλοφόρησε το 1997 και ήταν το Calling All Stations.