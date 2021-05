Την Παρασκευή θα κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ του Rag’n’Bone Man, που απολαύσαμε από κοντά στο Release Athens 2018 (η εμφάνιση του οποίου αποτέλεσε ένα φωτεινά highlights της βραδιάς, περισσότερα εδώ).

Το άλμπουμ έχει τίτλο Life By Misadventure και ήδη έχουμε πάρει μια γεύση από αυτό, με το single "All You Ever Wanted", αλλά και το "Anywhere Away From Here", στο οποίο συνεργάστηκε με την P!nk.

Λίγο πριν την κυκλοφορία του άλμπουμ ακούμε και ένα ακόμα κομμάτι από αυτό, το "Crossfire":

Την παραγωγή σε ένα μεγάλο μέρος του νέου άλμπουμ έχει κάνει ο Mike Elizondo (Eminem, Fiona Apple, Alanis Morissette), στο στούντιό του, κοντά στο Nashville. Ηχογραφημένο "σαν να είναι live άλμπουμ", το project περιλαμβάνει συμμετοχές από τον drummer Daru Jones (που δούλεψε στο Lazaretto του Jack White) και τον κιθαρίστα Wendy Melvoin (από τους Revolution του Prince).

Ακολουθούν τα δύο single που προηγήθηκαν:

Και το "Human", το hit με το οποίο συστήθηκε σε ένα ευρύ κοινό και έχει ξεπεράσει το 1,2 δισ. προβολές:

Φωτογραφία: Ντιάνα Καλημέρη