Τον Ιούνιο έρχεται η μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση και οι U2 μαζί με τον Ολλανδό DJ δημιούργησαν το "We Are The People We’ve Been Waiting"

Με τον Martin Garrix συνεργάστηκαν οι U2 για ένα κομμάτι για το Euro 2020 (πλέον 2021). Πρόκειται για το "We Are The People We’ve Been Waiting", που θα αποτελέσει και το επίσημο τραγούδι της επερχόμενης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, η οποία θα λάβει χώρα τον Ιούνιο.

Το τραγούδι αυτό θα κάνει πρεμιέρα στις 14 Μαΐου και, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Sun, οι Bono και Edge βρίσκονται αυτό το διάστημα στο Λονδίνο για το γύρισμα του video, μαζί με τον Ολλανδό DJ που γνωρίσαμε πριν 8 χρόνια με το hit "Animals".

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο τελευταίος δούλευε το κομμάτι για μήνες πριν το τελειοποιήσει. Και μόλις οι Bono και Edge το πήραν στα χέρια τους, έφτασε σε άλλα standards.