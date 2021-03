Πέθανε ο Matt “Money” Miller των Titus Andronicus

Πέθανε στα 34 του χρόνια ο Matt “Money” Miller, ιδρυτικός κιμπορντίστας των Titus Andronicus.

Την ανακοίνωση του θανάτου του μουσικού έκανε ο frontman της μπάντας, Patrick Stickles στο Twitter: «Με λύπη σας ανακοινώνω τον ξαφνικό και πρόωρο θάνατο του Matt “Money” Miller, "μοντέλου" του εξωφύλλου του A Productive Cough, βασικού τραγουδιστή του "Home Alone (On Halloween)", αγαπημένου μου ξαδέρφου και του καλύτερου φίλου που είχα ποτέ».

Ο Matt “Money” Miller μπορεί να μην ήταν επίσημο μέλος στις περιοδείες των Titus Andronicus, έπαιξε όμως στους δίσκους The Monitor (2010),The Most Lamentable Tragedy (2015) και στο ep του 2018 Home Alone on Halloween.

It is with a heavy heart that I announce to you the sudden and untimely death of Matt "Money" Miller, founding keyboardist of Titus Andronicus, cover model of "A Productive Cough," lead vocalist of "Home Alone (On Halloween)," my beloved cousin and the dearest friend I ever had pic.twitter.com/im7ioAFN3p