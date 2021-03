"How Does It Feel" για τους London Grammar;

Ένα νέο κομμάτι κυκλοφόρησαν οι London Grammar με τίτλο "How Does It Feel".

Το κομμάτι αποτελεί προπομπό του επερχόμενου δίσκου του σχήματος με τίτλο California Soil, η κυκλοφορία του οποίου αναμένεται για τις 16 Απριλίου -πήγε μια εβδομάδα πίσω από το προγραμματισμένο, λόγω των εξελίξεων της πανδημίας.

Για το συγκεκριμένο κομμάτι, η τραγουδίστρια της μπάντας, Hannah Reid, δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Αυτό το τραγούδι ξεκίνησε σαν πείραμα και κατέληξε να γίνει ένα από τα αγαπημένα μου του δίσκου. Μαζί με την εναλλακτική μας πλευρά, δημιουργεί φως ένα φως και μια σκιά στο δίσκο που πάντα ήθελα να πετύχουμε».

Ακούτε το "How Does It Feel" των London Grammar παρακάτω: