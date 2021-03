Για τους Foo Fighters, μια φορά Bee Gees δεν είναι αρκετή

Πρόσφατα οι Foo Fighters «έπαθαν disco» διασκευάζοντας το "You Should Be Dancing" των Bee Gees.

Στο ίδιο κλίμα φαίνεται πως παραμένει ο Dave Grohl μιας και στο πρόσφατο livestream event Rock-N-Relief έπαιξε με τη μπάντα του ένα σόλο κομμάτι από τους αδερφούς Gibb αυτή τη φορά και συγκεκριμένα, το "Shadow Dancing" του Andy Gibb.

Υπενθυμίζουμε πως οι Foo Fighters κυκλοφόρησαν φέτος τον δίσκο Medicine at Midnight αλλά και o Barry Gibb κυκλοφόρησε στις αρχές του έτους το Greenfields: The Gibb Brothers Songbook, Vol. 1.

Βλέπετε και ακούτε τη διασκευή των Foo Fighters στο "Shadow Dancing" του Andy Gibb στο 5:44:15 παρακάτω: