Οι Foo Fιghters «παθαίνουν disco» και διασκευάζουν Bee Gees

Και κάπως έτσι, μας λένε "You Should Be Dancing" με φαλτσέτο από τον Dave Grohl.

Πρόσφατα κυκλοφόρησαν τον δίσκο τους Mediine at Midnight και με αυτή την αφορμή, οι Foo Fighters βρέθηκαν στο Sofa Session του Jo Wiley για λογαριασμό του BBC Radio 2.

Στη ραδιοφωνική τους αυτή εμφάνιση, οι Foo Fighters έπαιξαν ένα 23λεπτο session με κομμάτια από τη νέα τους δουλειά αλλά και μία διασκευή στο "You Should Be Dancing" των Bee Gees.

Σχετικά με αυτό τους το cover, ο Dave Grohl εξήγησε πως προέκυψε όταν κάποιος από τη μπάντα ρώτησε τους υπόλοιπους αν έχουν δει το ντοκιμαντέρ The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart. Ο Grohl δεν το είχε δει και τότε πρότεινε να κάνουν μια διασκευή στους Bee Gees.

Όσον αφορά τον τρόπο που τραγουδάει, ο Grohl σχολίασε: «Δεν έχω τραγουδήσει ποτέ στη ζωή μου έτσι, αλλά ήταν το ευκολότερο τραγούδι που έχω πει ποτέ. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι η φωνή μου μπορούσε να πάει τόσο ψηλά».

Ακούτε ολόκληρο το Sofa Session με τους Foo Fighters εδώ και παίρνετε μια μικρή γεύση από τη στιγμή που «έπαθαν disco» παρακάτω: