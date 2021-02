20 λεπτά From the Basement με τους White Stripes και θα τα δείτε όλα άσπρα και κόκκινα

Έχουμε απολαύσει αρκετούς μουσικούς στο From The Basement, μεταξύ των οποίων, τους Sonic Youth και την PJ Harvey.

Ανάμεσα σε αυτούς που έχουν «κατέβει» για να παίξουν ζωντανά είναι και οι White Stripes.

Τώρα η performance τους από το 2005, την εποχή, δηλαδή, του Get Behind Me Satan, γίνεται διαθέσιμη ολόκληρη επίσημα στο YouTube για πρώτη φορά.

Στο set των White Stripes θα ακούσετε κυρίως κομμάτια από τον δίσκο που κυκλοφόρησαν την ίδια χρονιά, αλλά και μια διασκευή στο "Party of Special Things to Do" του Captain Beefheart.

Αυτή δεν είναι η μόνη βουτιά στο παρελθόν που κάνουν τελευταία ο Jack και η Meg White, μιας και πριν λίγους μήνες κυκλοφόρησε μια Greatest Hits συλλογή του ντουέτου, ενώ, τον τελευταίο χρόνο, βλέπουμε συχνά-πυκνά να γίνεται διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό από το παρελθόν τους.

Αν θέλετε κι εσείς να νοσταλγήσετε τα 00s σε λευκό και κόκκινο φόντο, απολαμβάνετε τους White Stripes στο From The Basement παρακάτω: