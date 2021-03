Το "Pay Your Way In Pain" της St. Vincent είναι εδώ

Αφού η St. Vincent άφησε μερικές πληροφορίες για το νέο της δίσκο να «διαρεύσουν» μέσα από μια αφίσα, αλλά και έδωσε στη δημοσιότητα ένα μονόλεπτο teaser βίντεο για το νέο της κομμάτι, το "Pay Your Way In Pain" είναι τώρα εδώ.

Στο βίντεο του πρώτου single του δίσκου, το 70s κλίμα συνεχίζεται.

Όσο για τον δίσκο Daddy's Home, αυτός πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 4 Μαΐου από τη Loma Vista. Πέρα από τον Jack Antonoff στην παραγωγή, σε αυτό θα συναντήσουμε και συμμετοχές από τους Cian Riordan, Evan Smith, Sam KS, Greg Leisz, Daniel Hart, Michael Leonhard, Lynne Fiddmont και Kenya Hathaway.

Προς το παρόν, ακούμε και βλέπουμε το "Pay Your Way In Pain" παρακάτω: