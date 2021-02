Ένα "Who's Your Daddy?" αρκεί για να φέρει τον δίσκο της St. Vincent ( ; )

Στα τέλη του 2020, η St. Vincent είχε επιβεβαιώσει πως πρόκειται να ακούσουμε νέα δουλειά από αυτήν μέσα στο 2021 και τώρα, ένα poster βγαλμένο από τα 70s «διακινείται» ιντερνετικά και σε αυτό μαθαίνουμε όσα μάλλον χρειαζόμαστε για τον νέο δίσκο της μουσικού.

Στη σχετική αφίσα (κεντρική φωτογραφία) βλέπουμε τη St. Vincent με ξανθιά περούκα και βελουτέ σακάκι με ένα μεγάλο "Who's Your Daddy?" δίπλα της.

Στο υπόλοιπο κείμενο της αφίσας, διαβάζουμε:

«Η St. Vincent επιστρέφει με έναν δίσκο με ολοκαίνουργια τραγούδια. Ζεστά πλήκτρα Wurlitzer και σπιρτάδα, γυαλιστερές κιθάρες και κότσια, ατέλειωτη βρωμιά και στυλ.

Από τα προάστια στο κέντρο, με μια καλλιτέχνιδα που σε κάνει να προσμένεις το απρόσμενο.

Άραξε, άναψε τσιγάρο και έχε το μπέρμπον έτοιμο γιατί...Daddy's Home».

Στην αφίσα βλέπουμε και αυτό που μοιάζει να είναι το εξώφυλλο του Daddy's Home, όπως θα λέγεται ο δίσκος, όπως φαίνεται, ενώ διαβάζουμε πως θα κυκλοφορήσει στις 14 Μαΐου από τη Loma Vista.

Σύμφωνα με το Indietrónica, στις 5 Μαρτίου θα ακούσουμε το πρώτο single "Pay Your Way In Pain" σε παραγωγή του Jack Antonoff.

Η «υπεράνω» St. Vincent, πάντως, τουίταρε το παρακάτω. Well played...